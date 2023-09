Inter, Pavard, stavolta la beffa al Bayern è clamorosa

di Redazione, pubblicato il: 02/09/2023

(Inter) Dopo aver dato il benestare a Pavard per raggiungere Milano era evidente che il Bayern avesse già in mano il sostituto. Il club tedesco aveva individuato nel portoghese Palhinha del Fulham l’oggetto del desiderio ed aveva praticamente concluso la trattativa con i Cottagers. 65 milioni di euro già spediti a Londra, il ragazzo subito a Monaco di Baviera per visite mediche e foto di rito.

All’improvviso il fulmine a ciel sereno, il Fulham richiama Palhinha alla base non avendo a sua volta trovato il sostituto. Tutto bloccato sotto lo striscione d’arrivo e Bayern costretto ad adattare Laimer da esterno sinistro. Insomma una vicenda già conosciuta a Milano, più o meno…