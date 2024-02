Inter, parla l’agente, svelato un retroscena di mercato

di Redazione, pubblicato il: 07/02/2024

(Inter) I fratelli Carboni continuano a far parlare di sè. Valentin è in prestito al Monza dove si sta mettendo in luce e sono in molti a pronosticare per lui un futuro luminoso. Franco invece è a Terni per continuare il percorso di crescita e mettere minuti preziosi nel suo bagaglio di esperienze.

Dei due fratelli ha parlato l’agente Luca Nigriello ai microfoni di TV Play.

“Con i fratelli Carboni ho un rapporto incredibile. Li ho seguiti sin dagli inizi. Il Milan è stato il primo ad interessarsi ai ragazzi, con Moncada che venne addirittura da me a fare una riunione con loro. C’erano tutti i presupposti per far andare in porto l’affare, ma per qualche motivazione alla fine è saltato tutto per fortuna dell’Inter”.