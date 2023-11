di Redazione, pubblicato il: 17/11/2023

(Inter) Gaia Lucarello, moglie di Simone Inzaghi, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale “Chi“. Nel corso della chiacchierata ha spiegato il suo modo di vivere la professione del marito con una passione che talvolta crea grandi turbamenti.

“L’anno scorso è capitato la squadra stesse attraversando un momento negativo. Una domenica ho nascosto il mio viso dietro al telefonino e ho iniziato a piangere. Capita anche che a volte Simone mi cerchi con lo sguardo. Durante la partita contro la Roma, si è girato, ma non riusciva a vedermi. Gli ho urlato così lui se ne è accorto: un sorriso e ci siamo ritrovati. Rapporto con i social? Li uso pochissimo. Lo faccio per non creare problemi a mio marito. Pubblico poco o quasi nulla e non rispondo mai ai provocatori, agli hater, a chi va oltre le critiche calcistiche. Rispetto troppo la figura di mio marito”.