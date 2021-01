Inter, Papu Gomez obiettivo concreto: si pensa allo scambio con Eriksen

L’Inter ha intenzione di prendere il Papu Gomez e starebbe studiando un piano per convincere l’Atalanta. Il club bergamasco, infatti, non sembrerebbe disposta a cederlo ad una diretta concorrente per la zona Champions League e starebbe spingendo per una cessione all’estero.

L’intenzione dell’argentino sarebbe quella di restare in Italia, preferibilmente vicino a Bergamo. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, i nerazzurri sarebbero pronti a giocarsi la carta Christian Eriksen. L’idea sarebbe quella di intavolare uno scambio di prestiti tra il danese e l’argentino fino al termine della stagione per poi provare a prenderlo a titolo definitivo in estate.

L’unico ostacolo sarebbe rappresentato dall’ingaggio percepito attualmente dal danese in nerazzurro, decisamente fuori dai parametri dei bergamaschi. Lo scambio potrebbe concretizzarsi soltanto se l’Inter contribuisse in maniera sostanziosa al pagamento dello stipendio di Eriksen. La priorità dell’Atalanta sarebbe comunque quella di cedere Gomez all’estero, ma se entro le prossime settimane non dovessero arrivare offerte concrete potrebbero anche cambiare idea e provare a trovare un accordo con l’Inter.