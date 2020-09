Inter, ottimo test con la Carrarese: finisce 7-0. Oggi il Pisa a San Siro

Finisce 7-0 per i nerazzurri il secondo test stagionale dell'Inter di Antonio Conte in vista dell'esordio in campionato fissato per sabato 26 settembre a Milano contro la Fiorentina.

Ad Appiano Gentile i nerazzurri, dopo il 5-0 rifilato martedì al Lugano, hanno battuto la Carrarese per 7-0 e dato indicazioni importanti per Conte. Oggi alle ore 18.00 è in programma l'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato. A San Siro arriverà il Pisa.

Nel match contro i toscani, la squadra di Conte ha segnato quattro reti nel primo tempo e tre nella ripresa. Assoluto protagonista della prima frazione di gioco è stato Lukaku, con due gol ed un assist per Ashley Young. L'altra rete è stata messa a segno da Sanchez. Nella ripresa si è preso la scena Lautaro Martinez con una doppietta intervallata dal gol di Eddie Salcedo.

Quindi doppietta per entrambi i due grandi attaccanti dell'Inter che si dimostrano già in ottima forma. Oggi, come dicevamo in precedenza, primo impegno stagionale a San Siro contro il Pisa. Qui Conte, presumibilmente, proverà la squadra che sarà poi schierata per l'esordio sabato prossimo con la Viola. Con due certezze, le stesse della scorsa stagione: Lukaku e Lautaro.