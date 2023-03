Inter, nuovo sponsor in arrivo ma si attende il colpo grosso

di Mario Spolverini, pubblicato il: 01/03/2023

Nuovo sponsor per l’Inter. Ne dà notizia il club con un comunicato ufficiale sul sito.

“Due eccellenze di Milano, unite dai propri confini ma anche dalla volontà di proiettarsi più in là. Spirito innovativo e l’obiettivo di imporsi come leader e punto di riferimento, in Italia e in campo internazionale. Da queste basi nasce una nuova partnership, quella tra Inter e Recrowd, prima piattaforma in Italia di crowdfunding nel settore immobiliare per capitali raccolti nel 2022. Recrowd diventa Official Crowdfunding Partner del Club nerazzurro fino alla stagione sportiva 2024- 25.

La partnership con l’Inter permetterà a Recrowd di poter contare sull’ampia fanbase del Club nerazzurro e sulla grande visibilità che il brand Inter offre per far avvicinare gli appassionati di calcio al mondo degli investimenti immobiliari innovativi, anche attraverso il crowdfunding.”

Una buona notizia in attesa di novità sul fronte main sponsor. Indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione parlano di accordo vicino con Turkish Airlines per un accordo triennale da oltre 25 milioni/anno per tre anni.