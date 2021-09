Inter, nuovo primato in Serie A: Inzaghi da record, il dato

L'Inter, nonostante il pareggio per 2-2 contro l'Atalanta, si conferma una grande squadra. Gli uomini di Simone Inzaghi si dimostrano continuità e soprattutto consapevolezza nei propri mezzi. Nuovo record nella storia della Serie A: i nerazzurri a segno per ben 25 partite consecutive.

Inzaghi prosegue quanto iniziato da Conte. Il nuovo tecnico nerazzurro ha già dato un'impronta ben precisa alla squadra. Tanto gioco e soprattutto qualità in attacco. Non a caso la coppia Dzeko-Lautaro è tra le più prolifiche d'Europa. L'Inter dopo aver perso due pedine fondamentali come Lukaku ed Hakimi ha acquistato gente d'esperienza e soprattutto capace di dare un nuovo volto alla formazione interista. Basti pensare al numero 9 bosniaco capace di giocare bene per la squadra e soprattutto di segnare. Ma non solo, infatti sia lui che Lautaro hanno permesso all'Inter di stabilire un nuovo record assoluto della Serie A. L'Inter di Inzaghi è andata a segno per ben 25 partite consecutive, una in più delle 24 della stagione 1949/1950 sotto la guida di Giulio Capelli. Dato impressionante che dimostra come i nerazzurri ad ogni gara siano concreti e pericolosi.

Non finisce qui! L'Inter punta a migliorare e soprattutto stracciare il record nelle prossime giornate di campionato. La compagine nerazzurra vuole continuare a segnare e provare a scalare la vetta. Lautaro e compagni adesso puntano a recuperare i punti persi in Serie A.