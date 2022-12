Inter, nuovo francese in arrivo? La storia dice tante luci e qualche ombra

di Candido Baldini, pubblicato il: 04/12/2022

Inter, non è una novità che in vista della sessione invernale di calciomercato Marcus Thuram sia un obiettivo dei nerazzurri. Il francese piace dall’estate del 2021, quando poi, ad un passo dall’essere acquistato, si infortunò. Allora si virò su Correa, ma ora la fiamma potrebbe riaccendersi. In attesa di capire cosa accadrà vale la pena ricordare quali sono stati i francesi che nella storia dell’Inter hanno indossato la maglia nerazzurra. Tanti sono stati talenti di livello, altri hanno avuto meno fortuna. Immancabili le solite meteore.

Senza dubbi spicca tra tutti Yuri Djorkaeff, storico trequartista degli anni bui in cui i titoli erano un tabù. L’armeno naturalizzato francese si è fatto notare in una squadra in cui la qualità non mancava (chiedere a Baggio, Ronaldo e Zamorano per conferma). Il gol in rovesciata contro la Roma rimarrà nella storia. Djoarkaeff non riuscì a far scomparire il numero 13, riferito agli scudetti, dal Palmarés dell’Inter. Quando ciò accadde in campo c’era un altro francese. Patrick Vieira, opposto per caratteristiche al suo connazionale: più fisico e centimetri che qualità, ma i suoi muscoli diedero alla mediana di Mancini una quadratura impressionante.

Inter, tutti i francesi della storia

Continuando a parlare di centrocampo non si può dimenticare Benoit Cauet. La sua passione lo ha reso un grande tifoso prima e un allenatore delle giovanili poi. Luci e ombre invece hanno riguardato l’esperienza di Sebastien Frey, forse ricordato più per l’eccentricità dei suoi tagli di capelli che per le sue prestazioni. Diventato titolare giovanissimo ha alternato ottime performaces ad altre di livello inferiore.

Laurent Blanc ha portato personalità alla difesa, e spesso è stato anche accostato all’Inter per il ruolo di allenatore. Di passaggio (con qualche nota lieve) sono stati i vari Dacourt, Dabo e Dalmat (alzi la mano chi ha dimenticato il gol con tiro a giro con la Lazio). Curioso il caso di Silvestre, meteora in nerazzurro salvo poi diventare un punto fermo del Manchester United. Mentre solo i nostalgici potranno ricordarsi di gente come Domoraud, Lamouchi, M’Vila e Brechet.