Inter, nuova iniziativa con Bayern e Real Madrid: i dettagli

Il Coronavirus ha messo letteralmente in ginocchio il mondo del pallone. L'Inter però ha voluto comunque mostrare il suo sostegno: dopo le iniziative condotte in prima linea da Zhang il club nerazzurro scende ancora in campo, stavolta con Bayern Monaco e Real Madrid. Le tre squadre, come si legge dal sito Inter.it, disputeranno un torneo con lo scopo di raccogliere gli incassi destinati poi alle strutture ospedaliere e mediche. Il torneo si chiamerà "European Solidarity Cup - Football for Heroes", ovviamente con l'obiettivo non solo di rafforzare i rapporti con le altre società ma anche per continuare a lanciare messaggi importanti cercando di inviare un supporto concreto verso chi combatte in prima linea questa emergenza.



Ecco quanto dichiarato dal patron Steven Zhang: "La pandemia ha colpito con grande forza le popolazioni di tutto il mondo. Il grande impegno del personale sanitario è stato essenziale per permetterci ora di tornare a guardare al futuro. Con questa iniziativa vogliamo ringraziarli e celebrare il loro lavoro e allo stesso tempo lanciare un messaggio di unità e solidarietà tra le nazioni".



Un'altra idea ammirevole del presidente nerazzurro, che ancora una volta si posiziona in prima linea per dimostrare tutto il suo sostegno e per consolidare i legami con gli altri club blasonati. A Milano si giocherà Inter-Bayern, in Spagna invece il match con il Real Madrid per poi concludere con l'incontro tra i tedeschi e le merengues. Le date ancora non si conoscono, e verranno stabilite in base agli impegni delle squadre e anche sulla possibilità da parte dei tifosi di assistere a questa "Charity Cup".