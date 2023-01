Inter, non solo Fabbian, un altro giovane fa scintille

di Mario Spolverini, pubblicato il: 27/01/2023

(Inter)Non c’è solo Giovanni Fabbian a far sorridere chi guarda ai giovani nerazzurri in prestito nell’ottica di un possibile rientro alla base.

Il centrocampista della Reggina si sta imponendo come la più bella rivelazione della serie B e tutto lascia pensare che sia lui a prendere il posto che Gagliardini lascerà libero nella rosa del prossimo anno.

Ma Fabbian non è solo.

Samuele Mulattieri, attaccante in prestito al Frosinone è stato nominato miglior giocatore della Serie B per il mese di dicembre.

L’attaccante classe 2000 è già andato a segno 7 volte in stagione, 6 in campionato e una in Coppa Italia. Le due reti e l’assist messi a segno nel mese di dicembre stanno a dimostrare la crescita di un ragazzo che è già sotto i fari di diversi club di serie A.