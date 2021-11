Inter, non solo Brozovic. Tanti rinnovi chiave in vista

Inter, Marcelo Brozovic sembra essere ormai vicino al rinnovo contrattuale con il club nerazzurro.

A riportarlo è il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Settimane fa questa ipotesi appariva molto lontana, e invece ora tutto sembra ribaltato. I primi contatto tra la dirigenza e i rappresentanti del calciatore sono stati molto positivi, e ora aleggia un clima di ottimismo. Settimana prossima ci dovrebbe essere un nuovo incontro con il padre di Brozovic e con l'avvocatessa di famiglia. Secondo il quotidiano i contatti sono fluidi e continui. La richiesta è sempre vicina ai 7 milioni di euro, mentre il club non vorrebbe andare oltre i 5,5/6. Tuttavia Beppe Marotta avrebbe raccolto segnali positivi. Tradotto: c'è l'intenzione di andare incontro al club. Ciò che è certo è che la dirigenza ha tutte le intenzioni di trattenere il giocatore a Milano.

E quello del croato non è l'unica trattativa per il rinnovo contrattuale che si trova attualmente sul piatto. Tutta la dirigenza infatti ha trovato l'accordo con la famiglia Zhang per proseguire il rapporto con l'Inter. Marotta, Ausilio, Baccin e Antonello si legheranno al nerazzurro fino al 2024. Secondo la Gazzetta dello Sport non ci sarebbero dubbi sul fatto che il rinnovo ci sarà. L'annuncio dell'ufficialità era previsto per dicembre, quando Steven Zhang sarebbe sbarcato in Italia. Il viaggio però al momento è complicato a causa delle restrizioni che renderebbero complicato il rientro in Cina. Rimandato quindi a data da destinarsi.