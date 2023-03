Inter, niente Thiago Motta nel futuro, va altrove, parola di Caressa

di Redazione, pubblicato il: 27/03/2023

(Inter) La notizia neanche più inattesa arriva in nottata, Antonio Conte non è più l’allenatore del Tottenham . Dopo la rescissione consensuale delle ultime ore la squadra sarà guidata da Stellini fino al termine della stagione.

Fabio Caressa ha commentato la notizia quasi in tempo reale. A suo avviso l’ex degli Spurs sarebbe l’unico in grado di portare il PSG alla vittoria in Champions ma non sarà così. Secondo il giornalista di Sky i transalpini andranno su Thiago Motta con il quale c’è già stato un incontro nelle scorse settimane.