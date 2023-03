Inter-Fiorentina, Italiano con 3 giocatori in dubbio: la situazione

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 26/03/2023

Inter-Fiorentina, i Viola hanno tre giocatori in dubbio per la sfida contro i nerazzurri. Il prossimo week-end, uno dei big match di giornata sarà la partita tra la squadra di Simone Inzaghi e quella di Vincenzo Italiano. Proprio nel corso della pausa per le nazionali, i due allenatori stanno cercando di preparare al meglio la sfida per trovare le contromisure agli avversari.

E proprio il tecnico della squadra toscana, in questo momento, è alle prese con alcuni dubbi che riguardano tre giocatori importanti per la propria squadra. Ecco perchè, ogni tipo di decisione in merito, verrà presa solamente all’ultimo minuto. Solo lì si capirà se Italiano potrà fare affidamento su questi effettivi.

Inter-Fiorentina, Italiano alle prese con alcuni problemi di formazione: in tre sono in dubbio per San Siro

Come detto, dunque, Italiano sta valutando al meglio quale formazione schierare per poter mettere in ulteriore crisi la squadra di Inzaghi. Ma, secondo quanto riportato dal quotidiano toscano La Nazione, ci sono tre giocatori in dubbio in vista della partita. Si tratta di Kouamè, Nico Gonzalez e Sottil.

I primi due dovrebbero tornare dalle partite con le proprie nazionali solamente tra giovedì e venerdì, a poche ore dalla sfida che si terrà sabato. Mentre sono da valutare le condizioni di Sottil infortunato, che si cercherà in ogni modo di recuperare. Una buona notizia, per il tecnico Viola, però, riguarda Brekalo. Il croato, infatti, ha dato segni di miglioramento e potrà esserci a Milano. Vedremo quale sarà la formazione che verrà scelta, ma, come detto, ogni decisione definitiva, verrà presa solo all’ultimo.