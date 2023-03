Inter, una coppia bussa ad Appiano, porta numeri importanti

di Redazione, pubblicato il: 27/03/2023

(Inter) Non è difficile prevedere che anche il prossimo mercato nerazzurro sarà all’insegna della fantasia e dei parametri zero. In epoca di risorse scarse occorre fare di necessità virtù ma anche tempi difficili come questi possono offrire frutti da non disprezzare.

E’ il caso di due giovanotti di proprietà dell’Inter che in serie B stanno facendo faville e che si candidano ad un rientro alla base nella prossima stagione.

Samuele Mulattieri è il bomber del Frosinone a pochi passi dalla promozione in serie A. Classe 2000, 10 gol e 4 assist già nel carniere, altri due gol nell’ultima apparizione nell’Under 21.

Giovanni Fabbian a Reggio Calabria ha sorpreso tutti per costanza di rendimento e capacità realizzative, dato non scontato per un centrocampista. 8 centri e 1 assist nelle 28 presenze che Inzaghi gli ha concesso.

Due dei migliori prospetti messi in mostra dalla cadetteria, ragazzi che stanno mettendo a frutto nel modo migliore l’occasione di presentarsi al calcio che conta.

L’auspicio sarebbe quello di vederli far parte integrante della rosa nerazzurra del prossimo anno. Resta da vedere se le esigenze di bilancio chiameranno la dirigenza ad impiegarli in scambi importanti, magari con plusvalenze generose e preziose per i conti nerazzurri.