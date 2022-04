Inter News, Zhang: "Scudetto? Non diciamo quella parola"

L'Inter non accenna ad arrestare la propria corsa alla seconda stella.

La voglia di replicare il successo della seconda stagione, nonostante i diversi addii illustri, nella Milano nerazzurra è tanta. L'Amministratore Delegato dell'Area Sport Giuseppe Marotta ha ribadito a più riprese che l'obiettivo è quello di vincere con continuità, con il 19esimo scudetto che deve essere un punto di partenza e non un punto di arrivo. Il tutto per sottolineare che l'ambizione è quella di continuare a collezionare successi. Nel frattempo, il Presidente dell'Inter Steven Zhang ha parlato dopo l'importante vittoria di ieri in campionato contro la Roma.

"Ieri è stata una giornata fantastica. L'allenatore e i ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro. Adesso dobbiamo chiudere gli occhi e concentrarci per il finale. Lo scudetto? Non diciamo quella parola, vogliamo rimanere concentrati e pensare alla prossima partita contro il Bologna". Queste le parole di Steven Zhang in esclusiva per i microfoni di Sky Sport direttamente dal GP Made in Italy di Imola.

Avere le idee chiare in questi casi è fondamentale, ma al contempo bisogna evitare l'eccessiva lungimiranza che potrebbe non fare affrontare al meglio le singole sfide che rimangono in quest'ultimo mese di campionato. Con il successo di ieri contro la squadra allenata da Josè Mourinho l'Inter si è tolta davanti (almeno sulla carta) l'avversario più ostico. Adesso il diktat dettato da allenatore e società è chiaro: si ragiona di partita in partita, ignorando per il momento anche la finale di Coppa Italia contro la Juventus in programma l'11 maggio.