Inter news, verso il Bologna: out Calhanoglu, ballottaggio per Inzaghi

Inter news: il 2021 sta per finire e i Campioni d'Italia sono già concentrati sulle nuove sfide.

Dopo una prima parte di stagione da protagonista, Simone Inzaghi vuole continuare a volare sulla linea di quanto fatto in questo 2021 (qui i numeri della stagione). L'Inter campione d'inverno, al rientro dalla sosta troverà il Bologna, squadra ostica dell'ex Mihajlovic. Per la sfida del 6 gennaio ci sono pochi dubbi di formazione soprattutto tra difesa e attacco, mentre a centrocampo spunta qualche problema in più per l'ex tecnico della Lazio. Il trio composto da Barella-Brozovic-Calhanoglu, non ci sarà. Quello che è uno dei migliori reparti d'Italia, non si riproporrà contro il Bologna a causa della squalifica del turco.

L'ex Milan, tra i migliori della stagione nerazzurra, già autore di ben 6 gol e 7 assist sarà squalificato a causa della sua ammonizione contro il Torino. Al suo posto, Inzaghi pensa a due soluzioni. Come svela Tuttosport, il tecnico ha già in mente l'undici titolare che sfiderà l'ex Arnautovic e compagni, l'unico dubbio riguarda il centrocampo. Infatti in mediana c'è un ballottaggio aperto tra due nerazzurri: Arturo Vidal e Roberto Gagliardini. Al momento l'ex Atalanta sembra favorito rispetto a Vidal, ma da qui al 6 gennaio le cose potrebbero ancora cambiare.

Intanto la società è concentrata solo sul mercato e sul nuovo stadio. Il nuovo progetto, sempre secondo Tuttosport, avrà costi differenti rispetto a quanto indicato in passato, come spiegato nell'articolo online sul nostro sito. Di fatto il nuovo impianto prende corpo, nelle prossime settimane ci saranno ulteriori novità importanti in merito.