Inter news, priorità allo stadio: novità importante sul nuovo San Siro

Inter news: i nerazzurri pensano già al futuro.

L'Inter di Simone Inzaghi si sta rivelando una delle squadre più in forma d'Europa. Questo 2021 è stato l'anno dei nerazzurri, tornati Campioni d'Italia la scorsa stagione grazie a Conte ed ora campioni d'inverno sotto la gestione Inzaghi. Il tecnico ex Lazio ha migliorato il lavoro iniziato dalla precedente gestione e infatti i risultati importanti iniziano ad arrivare. La svolta è arrivata dopo la sconfitta contro la Lazio, da quel momento in poi l'Inter in Serie A ha collezionato 9 vittorie e 2 pareggi, nessuna sconfitta. Ma non solo, infatti è arrivata pure la qualificazione agli ottavi di Champions, cosa che mancava da 10 anni e che nelle due stagioni precedenti non era riuscita ad Antonio Conte.

Adesso la società nerazzurra, oltre ad essere concentrata sul mercato (qui i dettagli sui nuovi colpi in difesa), è impegnata alla realizzazione del nuovo stadio. Il progetto del nuovo San Siro sta prendendo forma ed oggi Tuttosport svela un nuovo dettaglio importante. Il quotidiano torinese fa il punto sulla nuova "Cattedrale" di Inter e Milan e svela come le volumetrie commerciali siano state ridotte e ciò ha avuto importanti risvolti sul costo del nuovo impianto. Infatti si passerà dai 1,2 miliardi stilati all'inizio a 900-950 mila euro circa, una riduzione netta dei costi. In particolare oltre la metà, ovvero 600, verranno utilizzati per l'impianto, mentre il resto per le opere che andranno a completare il profilo dell'intero impianto.

Insomma, un netto taglio dei costi che potrebbe accellerare o comunque migliorare le cose, col nuovo stadio sempre più vicino alla realizzazione. Intanto Marotta e Ausilio continuano a lavorare per migliorare la rosa di Inzaghi, su tutti spuntano quattro nomi per il futuro, come svelato sul nostro sito.