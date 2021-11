Inter news, quale futuro per Brozovic? Il croato esce allo scoperto

Inter news, i nerazzurri sono chiamati a risolvere entro i prossimi mesi la situazione di Marcelo Brozovic, in scadenza di contratto a fine stagione.

Il croato si è rivelato nelle ultime stagioni come uno dei migliori interpreti nel suo ruolo e l'Inter sarebbe al lavoro per blindarlo, l'intenzione è quella di farlo il prima possibile, in modo da allontanare le diverse pretendenti.Nella giornata di ieri è andato in scena un incontro tra il padre-agente del giocatore, il suo legale e la dirigenza nerazzurra in cui non si è parlato di cifre ma è stata semplicemente ribadita la volontà della società di continuare insieme. Entro le prossime settimane sono previsti altri incontri per provare a raggiungere un accordo economico. Stando alle ultime indiscrezioni,tra le parti ci sarebbe ancora distanza per l’ingaggio con il giocatore che vorrebbe un sostanzioso aumento dello stipendio rispetto ai 3,5 milioni di euro percepiti attualmente.

Il giornalista Fabrizio Biasin, molto vicino alle vicende nerazzurre, ha chiesto direttamente a Brozovic attraverso un messaggio privato inviato sull’account Instagram del giocatore chiedendogli se desiderasse restare all’Inter. Il croato ha risposto con un secco ‘si’ al quesito posto dal giornalista. L’intera chat tra i due è stata postata dallo stesso Biasin sui propri profili social. La volontà del centrocampista è chiara, adesso non resta che attendere che le parti trovino l’intesa.