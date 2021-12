Inter news, Calhanoglu: "Un onore essere qui, ora siamo primi e..."

Inter news: un Calhanoglu entusiasta parla alla fine della partita.

Dopo la vittoria per 4-0, in casa, contro il Cagliari, il migliore in campo è stato ancora una volta il centrocampista nerazzurro, Hakan Calhanoglu, autore dell'assist per il primo gol di Lautaro Martinez e del terzo gol con uno splendido destro da fuori area che è finito all'incrocio dei pali alle spalle di Cragno. Al termine della gara, il centrocampista turco ha parlato ai microfoni di Dazn.

Ecco le sue parole: "Per me è veramente un orgoglio essere all'Inter. Voglio ringraziare i compagni di squadra che sentono la mia qualità e quantità. E voglio ringraziare anche i tifosi che sono sempre con me. Io primo rigorista? Noi non facciamo casino su questa cosa, l'importante è la squadra. I rigori posso sbagliarli anche io, sono cose che succedono. Conta la squadra e li posso sbagliare anche io. Per me è un vero onore essere qui. Ora siamo primi e siamo forti, abbiamo dominato tutte le partite per arrivare fino a qui. Abbiamo giocato veramente tante partite bene come abbiamo fatto oggi".

Calhanoglu gonfia il petto e dopo un primo periodo di ambientamento in un nuovo ruolo, il numero 20 nerazzurro mostra tutta la sua gioia per il sorpasso avvenuto ai danni del Milan, per il gioco espresso e per la forza dimostrata dalla squadra che sta esaltando anche le sue caratteristiche che lo hanno portato a fare un'altra grande partita, dopo quelle precedenti che gli sono valse il premio come giocatore del mese prima della partita. Ora i ragazzi di Simone Inzaghi se la vedranno contro la Salernitana fuori casa, in una partita in cui bisogna ottenere i tre punti, soprattutto visto che, sicuramente, una tra Milan e Napoli, o entrambe, perderanno punti nel prossimo turno, nel big match della diciottesima giornata.