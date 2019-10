Inter News, anche Lukaku salta il prossimo impegno con la Nazionale

Mattinata di "sorrisi" per Antonio Conte. Dai ritiri della Croazia e del Belgio, quest'oggi per il tecnico salentino sono giunte due buone notizie. La prima è che - complice l'ammonizione rimediata ieri contro l'Ungheria - Marcelo Brozovic salterà la prossima sfida col Galles per squalifica.

La seconda invece, sarebbe legata a Romelu Lukaku. Il belga infatti, che grazie alla doppietta di ieri sera contro il San Marino ha sfondato quota 50 reti con la propria Nazionale, salterà il prossimo impegno contro il Kazakistan.

Il motivo è semplice: il giocatore vuole curare il fastidio al gluteo per bene in modo tale da ritrovare la piena forma nel più breve tempo possibile.