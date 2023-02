di Mario Spolverini, pubblicato il: 12/02/2023

(Inter) Focus sui ragazzi nerazzurri della serie B.

Una volta tanto non è sugli scudi Giovanni Fabbian. La sua Reggina perde malamente in casa con il Pisa, uno 0-2 che non ammette repliche. Il centrocampista di proprietà dell’Inter gioca l’inter partita ma senza mai mettersi in luce.

Giornata trionfale invece per Samuele Mulattieri. Il 3-0 rifilato dal Frosinone al Cittadella vale il più 11 sul Genoa secondo in classifica. I ragazzi di Grosso vedono la serie A a portata di mano grazie anche al gol del giovane attaccante nerazzurro giunto al settimo sigillo stagionale.