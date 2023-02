Inter, Mkhitaryan si esalta e lancia la sua sfida

di Mario Spolverini, pubblicato il: 18/02/2023

(Inter) Mkhitaryan ha deciso la partita con l’Udinese con un gol gioiello che ha aperto la strada al 3-1 finale.

L’armeno è stato senza dubbio il migliore in campo e dopo la partita ha espresso parole di grande entusiasmo.

“Ho un po’ di dolore ma spero di recuperare per la prossima partita. Era importante vincere per il morale e per prepararsi per la partita di Champions con il Porto. Avevo bisogno di segnare e l’ho fatto, spero di continuare così.

Possiamo vincere contro il Porto, non ci sono partite facili ma l’importante è prepararsi bene. Siamo una squadra fortissima, abbiamo fatto vedere a tutto il mondo che non si scherza con noi. Siamo l’Inter, possiamo vincere contro ogni squadra”.