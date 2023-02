Live, Inter-Milan 1-0: cambi per le due squadre

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 05/02/2023

69′ – Entrano Gosens, Lukaku e Brozovic ed escono Dimarco, Mkhitaryan e Dzeko. Esce Gabbia ed entra Thiaw

67′ – Ammonito Acerbi

66′ – Ammonito Mkhitaryan

61′ – Ammonito Leao

57′ – Theo Hernandez crossa per la testa di Giroud il cui colpo di testa va alto

54′ – Escono Calabria e Origi ed entrano Leao e Saelemaekers

53′ – Scambio Lautaro-Dimarco con l’esterno che calcia fuori

48′ – Cartellino giallo per Gabbia

45′ – L’arbitro fischia l’inizio del secondo tempo. Entra Diaz per Messias

Partita a senso unico a San Siro, dove la squadra nerazzurra ha dominato in lungo e in largo quella rossonera che ha adottato un atteggiamento molto basso per provare a ripartire. L’Inter, dopo un paio di occasioni in cui sarebbe potuto andare in vantaggio, ci va per davvero con il colpo di testa di Lautaro Martinez che sigla il suo settimo gol al Milan. Nel secondo tempo ci vorrà maggiore incisività in zona gol, stando attenti alle ripartenze del Milan.

46′ – Finisce il primo tempo

45′ – Un minuto di recupero

33′ – Lautaroooooo! Angolo di Calha, testa di Lautaro che batte Tatarusanu

31′ – Ammonito Kalulu

28′ – Calhanoglu batte la punizione, Lautaro arriva di testa, ma il pallone va alto sopra la traversa

24′ – Dimarco insidioso direttamente da angolo, Tatarusanu c’è

9′ – Occasione Inter! Skriniar crossa dalla trequarti, Lautaro anticipa Kjaer di testa e la palla esce di pochissimo

8′ – Calhanoglu prova il destro dalla trequarti, ma va alto

5′ – Occasione Inter! Bella trama nerazzurra, con Lautaro che va al tiro, ma Tatarusanu è miracoloso

2′ – Lautaro prova il destro dalla distanza, ma va alto

1′ – Rotola il pallone a San Siro!

Inter-Milan, ancora pochi istanti all’inizio della partita. Un derby importantissimo ai fini della classifica. Due squadre che, nelle ultime due stagioni, si sono sfidate per lo scudetto e che adesso devono ambire esclusivamente per un piazzamento in Champions League. Stefano Pioli e Simone Inzaghi, tra pretattica e sorprese, hanno preparato al meglio la sfida per ottenere i tre punti. Dovessero vincere i rossoneri, ci sarebbe il sorpasso nei confronti dei nerazzurri e ciò contribuirebbe a creare ulteriore bagarre per i primi quattro posti. Vincessero i nerazzurri, ci sarebbe uno stacco importante nei confronti dei cugini.

Pioli per la rivincita, Inzaghi per provare a portare a casa il primo derby in campionato da quando è allenatore dell’Inter. Intanto, di seguito, ecco le scelte dei due allenatori:

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

All. Simone Inzaghi.

MILAN (3-5-2): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Gabbia; Calabria, Messias, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Giroud, Origi.

All. Stefano Pioli.