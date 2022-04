Inter-Milan: probabili formazioni e dove guardare il match

Inter-Milan, una finale in palio.

Dopo un mese dal match d'andata, l'Inter e il Milan si sfideranno nel match di ritorno della semifinale di Coppa Italia: chi vincerà staccherà il biglietto per la finale della competizione. Le due squadre milanesi si sfideranno per la quarta volta in questa stagione: la prima sfida, in campionato, è finita 1-1;

la seconda sfida, giocata sempre in campionato, è terminata 2-1 in favore dei rossoneri; la terza sfida, ovvero la partita d'andata della semifinale di Coppa Italia, è terminata a reti bianche. Martedì ci sarà il quarto appuntamento.

Sarà una sfida molto importante: oltre che a giocarsi l'accesso in finale, le due squadre stanno lottando per lo scudetto e questa partita potrà incidere molto sul morale dei due club, a seconda dell'esito finale del match. Considerando lo 0-0 della gara d'andata e dato che la regola dei gol in trasferta è ancora valevole (questo sarà l'ultimo anno anche per la Coppa Italia), l'Inter avrà a disposizione solo un risultato utile: la vittoria (o il pareggio a reti inviolate per portare la gara ai supplementari).

I due allenatori avranno a disposizione l'allenamento di oggi per decidere le ultime modifiche di formazione: Simone Inzaghi sembra avere qualche dubbio sulla difesa, mentre Stefano Pioli dovrà decidere il trequartista.

Queste le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro Martinez.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Kessiè Bennacer; Messias, Diaz, Leao; Giroud.

La partita sarà visibile in chiaro su Canale 5 ma potrete seguire la diretta testuale sul nostro sito Interdipendenza.net.