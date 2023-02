Inter, Marotta fa sudare freddo, “scelte amare” per il futuro

di Mario Spolverini, pubblicato il: 27/02/2023

(Inter) Dopo la sconfitta del Dall’Ara Beppe Marotta ha parlato oggi ai microfoni di Sky. Insieme all’analisi della partita e delle prospettive della stagione, l’Ad nerazzurro ha accennato anche ai prossimi rinnovi.

Le sue parole non sono per niente rassicuranti.

“Alcuni calciatori vanno in scadenza, altri come Bastoni e Calhanoglu sono sotto contratto fino al 2024. Dal punto di vista del cuore andrebbero tutti rinnovati, poi dobbiamo ragionare con lucidità su ogni situazione per formare una squadra competitiva per il prossimo anno. Dovremo amaramente fare delle scelte”.