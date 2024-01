di Redazione, pubblicato il: 18/01/2024

(Inter Marotta) Beppe Marotta ha partecipato ad un podcast con Fedez. Nel corso della chiacchierata l’Ad nerazzurro ha parlato di scudetto e del suo futuro.

“Moggi dice che vinco lo scudetto? Mi tocco. Siamo in una fase interlocutoria del campionato. Ho rinnovato da poco il mio contratto con l’Inter e ringrazio il presidente Zhang. Quando smetterò di lavorare per l’Inter mi dedicherò a quello che è l’aspetto dello sport come fenomeno sociale. Ancora oggi siamo indietro rispetto il resto dell’Europa. Vorrei che chi giocasse a calcio a livello giovanile lo possa fare gratuitamente senza dover pagare. Perché significa che il sistema non funziona. Vorrei che il sistema scolastico sia l’occasione per fra crescere i nostri ragazzi».