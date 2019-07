Inter-Manchester United, il commento sui social di Longo

Anche Samuele Longo, con un breve post dal proprio profilo Twitter, ha voluto analizzare la sconfitta dell'Inter per 1-0 contro il Manchester United nella prima gara di International Champions Cup. Il giocatore è rimasto in campo per tutto il primo tempo. Nella ripresa ha lasciato il posto a Ivan Perisic.

Questo il commento dell'attaccante: "Primo match a Singapore. Partita tosta che serve per crescere e migliorare!".