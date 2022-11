Inter, Lukaku decisivo ma regna l’incertezza

di Mario Spolverini, pubblicato il: 28/11/2022

(Inter Lukaku) Dopo la clamorosa debacle contro il Marocco di ieri il Belgio sarà costretto a vincere lo scontro diretto con la Croazia per proseguire il suo mondiale.

Il CT Martinez in conferenza stampa conferma la tensione che regna nel gruppo. L’arma principale per sognare gli ottavi di finale resta Lukaku.

“Siamo felici di poter contare ancora su Romelu Lukaku. Più opzioni ci sono, meglio è. Vedremo nei prossimi giorni se Romelu potrà partire titolare contro la Croazia, ma lo spero”.