Inter, lo Slavia Praga teme maggiormente due calciatori: i dettagli

Manca sempre meno all'esordio dell'Inter nella Champions League 2019/2020 contro i cechi dello Slavia Praga.

E proprio dalla Repubblica Ceca, questa mattina filtrano i nomi dei due calciatori che più di tutti sono temuti dagli uomini allenati da Jindřich Trpišovský. Si tratta di Stefano Sensi e Romelu Lukaku.

Il primo, arrivato in punta di piedi dal Sassuolo, in poche settimane è diventato una pedina imprescindibile dello scacchiere di Antonio Conte. Il secondo invece non ha bisogno di presentazioni.

Lukaku è senza dubbio uno dei migliori attaccanti in circolazione e questo lo Slavia Praga lo sa bene. Per questo motivo, secondo il portale ceco Isport quelli che maggiormente verranno tenuti sotto controllo saranno proprio Sensi e Lukaku.