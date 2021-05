Inter, lo Scudetto un toccasana anche per le casse: le cifre

A quattro giornate dalla fine del campionato, l’Inter è già riuscita a laurearsi campione d’Italia. La vittoria dello scudetto permetterà ai nerazzurri anche di incassare ingenti somme economiche, un fattore molto importante per una squadra che sta vivendo un periodo di difficoltà sotto l’aspetto finanziario.

Come riportato da SportMediaset, i nerazzurri incasseranno 23,4 milioni di euro derivanti dai diritti televisivi. A questi si sommano gli introiti per la partecipazione alla Champions League e il Market Pool Uefa, che viene suddiviso tra le quattro squadre italiane che partecipano alla Champions in base al piazzamento nel campionato precedente: 10 milioni per il 1° posto; 7,5 milioni per il secondo posto, il terzo 5 milioni e il quarto 2,5 milioni di euro.

A queste entrate ‘certe’ vanno aggiunte quelle relative agli sponsor e anche alla partecipazione alla prossima Supercoppa Italiana, contro la vincente tra Atalanta e Juventus, che può portare a ciascuna finalista una cifra compresa tra 1 a 4 milioni di euro.