Inter, l’importanza di Steven Zhang spiegata alla Bocconi

di Redazione, pubblicato il: 28/04/2023

(Inter) L’Ad Alessandro Antonello ha partecipato ad un evento presso l’Università Bocconi di Milano. Il suo intervento si è incentrato sui nuovi modelli di sviluppo dei club calcistici.

Steven Zhang? Il fatto di avere il presidente più giovane nella storia dell’Inter ha stimolato anche nella strategia di vicinanza con le nuove generazioni. Il messaggio è che non bisogna mai spaventarsi se arrivano investitori dall’estero, lo sforzo da fare è quello di coniugare le dimensioni globali e locali. È quello che oggi stiamo vivendo. Suning fa business in un’area specifica, poi ci sono investitori come private equity che sono protagonisti indiscussi nel mondo del calcio che hanno colto un valore inespresso del calcio e puntano a raggiungerlo con una sostenibilità economico-finanziaria. Poi ci sono le multiproprietà, che investono in club di diversi Paesi. Qualsiasi modello di governance deve fare i conti con l’atipicità del calcio”.