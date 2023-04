Onana Chelsea, incontro tra le parti: chiara la volontà nerazzurra (GdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 28/04/2023

Onana Chelsea, i blues fanno sul serio per il portiere nerazzurro. Nella giornata di mercoledì sarebbe andato in scena un primo incontro tra le due società in cui l’Inter avrebbe fatto chiarezza sulla valutazione del giocatore, ribadendo la volontà di incassare almeno 40 milioni di euro.

A riportarlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport; spiegando che al momento non sarebbe ancora stata avviata una vera e propria trattativa ma che nelle prossime settimane potrebbe cambiare tutto.

Onana Chelsea, no allo scambio con Kepa: piacciono altri due giocatori blues

Nel corso del summit i nerazzurri avrebbero declinato la proposta dei blues di inserire nell’affare il cartellino di Kepa. I nerazzurri preferirebbero incassare il più possibile ma non è da escludere l’inserimento di altre contropartite tecniche.

Nel mirino di Marotta e Ausilio ci sarebbero il difensore Chalobah e il centrocampista Loftus-Cheek e potrebbero cambiare idea soltanto nel caso in cui il Chelsea dovesse metterli sul piatto. Si attendono ulteriori novità nelle prossime settimane.