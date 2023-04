Inter-Lazio, dubbio in attacco: chi accanto a Big Rom?

di Diego De Cicco, pubblicato il: 28/04/2023

Inter-Lazio di domenica vale tanto non solo per le due squadre in campo.

Se la Lazio farà di tutto per tenersi stretta il secondo posto dopo la caduta interna col Torino, i nerazzurri non hanno altro risultato che quello dei tre punti. L’Inter infatti se vuole davvero rimanere attaccata al treno Champions League deve vincere anche approfittando della sfida tra Roma e Milan che la precedono. Spettatore interessatissimo della partita sarà il Napoli. Se infatti la Lazio non dovesse fare tre punti a San Siro, i partenopei vincendo domenica pomeriggio sarebbero matematicamente campioni d’Italia. Inter-Lazio, probabile ritorno della Lu-La in attacco. Dzeko andrà in panchina mentre il Toro sembra spuntarla su Correa.

A 48 ore dal match Inzaghi ha sta mettendo su la formazione anti Lazio, sua ex squadra. Secondo SkySport sono pronte delle novità specialmente in attacco. Lukaku è dato come titolare certo dalla tv satellitare, mentre al suo fianco non dovrebbe scendere in campo Joaquin Correa, come le ultime volte, bensì Lautaro Martinez. La gara ha un peso specifico importantissimo per il campionato e Inzaghi non vuole rischiare. Il Toro, seppur non è andato in gol contro la Juventus in Coppa Italia, è apparso atleticamente in forma e molto carico. Il ballottaggio tra i due argentini dovrebbe portare alla ricomposizione ella Lu-La dal primo minuto con Dzeko in panchina.