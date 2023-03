Inter, l’erede di Lautaro ha già un nome (ma è molto “milanista”)

di Mario Spolverini, pubblicato il: 08/03/2023

(Inter) Con una storia pubblicata poco fa su Instagram la compagna di Lautaro Martinez, Agustina, ha sciolto un simpatico nodo.

La coppia è in dolce attesa del secondo figlio, un maschietto che arriverà a far compagnia alla piccola Nina.

Il nome scelto ed annunciato via social per il fratellino è Theo. Bello, forse un po’ troppo “milanista” per i tempi che corrono.

Ironia a parte, a Lautaro e alla sua compagna gli auguri più cari di tutta la nostra redazione.