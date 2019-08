Inter Lecce, nerazzurri costruiti per obiettivi importanti: le parole di Liverani

Fabio Liverani, tecnico del Lecce, ha parlato in conferenza stampa. Domani sera il suo Lecce esordirà in campionato affrontando a 'San Siro' l'Inter di Antonio Conte.

"Per la gara di domani, abbiamo recuperato i ragazzi. Ovviamente non sono in grado di fare novanta minuti ad alti ritmi, come non è stato possibile in Coppa. Identità della squadra? Si può avere. A volte è possibile fare il nostro gioco, altre meno dipende dagli avversari. Dovremo capire come sarà il campionato, ma lo scopriremo probabilmente dalla decima. Serve equilibrio, vogliamo raggiungere il nostro obiettivo con la nostra identità", il commento di Liverani sul Lecce.

Sull'Inter, ecco le parole del tecnico: "È stata costruita per obiettivi importanti, c'è un allenatore bravo e una squadra pronta per lottare con le prime dieci d'Europa. Vogliono primeggiare, ma anche loro sono all'inizio del percorso. Vedremo se saranno già pronti. Chi temo dell'Inter? Ce ne sono tanti. Da Skriniar a Lukaku e Brozovic. Ma noi scenderemo in campo tranquillamente".