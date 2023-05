Inter, le parole di Inzaghi su Skriniar fanno rumore

di Redazione, pubblicato il: 24/05/2023

(Inter) Simone Inzaghi ha parlato ieri nella conferenza stampa per la finale di Coppa Italia di stasera. Nel corso dell’intervista si è tornati anche sull’argomento Skriniar. Queste le parole del mister nerazzurro. “Non ha ancora lavorato in squadra, sta facendo un lavoro differenziato importante. Giovedì avrà un consulto e penso che possa essere disponibile per le ultime due gare.”

Skriniar ha già dato l’addio ai colori nerazzurri, l’anno prossimo sarà a Parigi con la maglia del PSG. Lo slovacco è ai box a causa di un problema alla schiena che lo ha tenuto fuori dai campi di gara da diversi mesi. Ciò nonostante molti tifosi hanno esternato la loro contrarietà a rivedere il difensore centrale in campo dopo la sua scelta di lasciare l’Inter a parametro zero.