Inter-Fiorentina: novità tra i nerazzurri, un ballottaggio tra i viola (SM)

24/05/2023

Inter-Fiorentina, questa sera alle ore 21:00 andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma la finalissima di Coppa Italia. Nerazzurri reduci dalla sconfitta di Napoli mentre i viola vengono dal pareggio in trasferta contro il Torino.

Sport Mediaset ha dato importanti aggiornamenti su quelle che dovrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di questa sera.

Inter-Fiorentina, Handanovic tra i pali; Italiano ha ancora un dubbio

Nerazzurri con il classico 3-5-2 ma con una grande novità rispetto alle ultime uscite. In porta stasera ci sarà Handanovic per quella che sarà, molto probabilmente, la sua ultima finale con la maglia dell’Inter. In difesa Darmian, Acerbi e Bastoni. In mezzo al campo, senza l’infortunato Mkhitaryan, toccherà a Brozovic in regia con Barella e Calhanoglu ai suoi lati. In avanti confermato Dzeko, nonostante la fasciatura al polpaccio, al fianco di Lautaro Martinez.

I viola con il 4-3-3 con i titolarissimi dopo il turnover dell’ultima giornata di campionato. Unico dubbio al centro della difesa tra Ranieri e Martinez Quarta, con l’italiano favorito al fianco di Milenkovic. Sulle fasce Dodo e l’ex Biraghi con Terraciano in porta. A centrocampo Amrabat, Bonaventura e Castrovilli. Nel tridente offensivo Cabral con Ikonè e Gonzalez.