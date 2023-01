Inter, le parole di Bastoni chiudono ogni indiscrezione

di Mario Spolverini, pubblicato il: 18/01/2023

(Inter) Nell’immediata vigilia del derby di Supercoppa Alessandro Bastoni ha parlato ai media nerazzurri.

C’è grande voglia del gruppo nerazzurro di alzare di nuovo il trofeo dopo la vittoria in extremis sulla Juventus dello scorso anno.

Poi il difensore ha affrontato la sua situazione. Parole definitive, che chiudono la porta ad ogni ipotesi di trasferimento.

“Ho trascorso 12 anni a Bergamo nel settore giovanile dell’Atalanta e anche oggi ho un legame forte con la città. A Parma ho sperimentato cosa significhi giocare in Serie A, ho fatto una stagione che mi è servita molto e mi ha permesso di arrivare all’Inter e di giocarmi le mie carte. Milano è la città dove sono e dove mi vedo per molti anni, rappresenta ciò che ho sempre voluto: giocare a San Siro con la maglia dell’Inter”.