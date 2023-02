di Mario Spolverini, pubblicato il: 01/02/2023

(Inter) Siamo già in clima derby. I primi sfottò sono partiti, ora arrivano le gufate.

Protagonista d’accezione il Ministro Matteo Salvini, noto tifoso milanista.

Il politico è intervenuto oggi a Telelombardia, durante l’intervista non si è sottratto ad un pronostico che definire di parte è poco.

“Stiamo soffrendo, è nella sofferenza che si vede la differenza dell’uomo e del tifoso. Quindi forza Milan sempre. E’ chiaro che vincerà l’Inter. Ha la strada spianata, è scontato. Non è neanche in discussione. Faccio i miei complimenti in anticipo per la vittoria certa e inevitabile dell’Inter”.