Inter-Lazio, le formazioni ufficiali: quattro cambi rispetto la Juve

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 30/04/2023

Inter-Lazio, tutto pronto allo stadio San Siro per il lunch match della trentaduesima giornata di Serie A. Nerazzurri obbligati a vincere per restare in corsa per il quarto posto in classifica vanno a sfidare i biancocelesti, attualmente secondi.

Turnover ragionato per Simone Inzaghi con quattro novità rispetto all’undici sceso in campo contro la Juventus in coppa Italia. Sarri recupera Immobile e lo schiera titolare con Felipe Anderson e Zaccagni ai suoi lati.

Inter-Lazio, le scelte di Inzaghi e Sarri

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Correa.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.