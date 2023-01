di Mario Spolverini, pubblicato il: 09/01/2023

(Inter) Brutte notizie per Lazaro, laterale nerazzurro in prestito al Torino.

Dopo il brutto infortunio occorso in occasione della gara con la Salernitana oggi sono arrivati gli esiti degli esami strumentali.

Ne dà notizia il sito ufficiale del Torino.

“Gli esami strumentali cui è stato sottoposto oggi Valentino Lazaro, post trauma contusivo-distorsivo al ginocchio nel corso della partita Salernitana-Torino, hanno evidenziato una lesione di alto grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori accertamenti”.

Previsti almeno tre mesi di stop.