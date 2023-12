Inter, Lautaro, regna l’ottimismo almeno per adesso

di Redazione, pubblicato il: 21/12/2023

(Inter) La stragrande maggioranza dei tifosi nerazzurri non è tanto preoccupata in queste per l’eliminazione dalla Coppa Italia quanto per le condizioni di Lautaro Martinez. Il capotano, dopo aver sbagliato il rigore al 65mo, è uscito a metà del primo supplementare toccandosi l’adduttore. In panchina la coscia è stata fasciata ma secondo Sport Mediaset nello spogliatoio interista non ci sarebbero grandi preoccupazioni tanto da escludere, per il momento, il ricorso ad esami strumentali.

La situazione ovviamente verrà monitorata con estrema attenzione dallo staff medico in vista della partita interna con il Lecce di sabato prossimo.