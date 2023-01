di Mario Spolverini, pubblicato il: 02/01/2023

(Inter Lautaro) Lautaro Martinez ha parlato poco fa con i giornalisti presenti alla Pinetina. Il Toro ha ripercorso le tappe che lo hanno portato al titolo mondiale, la coppa, i festeggiamenti.

Poi, naturalmente, l’Inter, la rincorsa difficilissima, la partita decisiva con il Napoli e, soprattutto, le sue condizioni. Lautaro ha confessato che le difficoltà fisiche erano iniziate già prima del ritiro della nazionale albiceleste.

“Da un mese, già prima del Mondiale, giocavo con la caviglia a pezzi e sono arrivato al Mondiale non come volevo. Quando vado a dormire ho la coscienza pulita perché ho dato tutto e nessuno può dirmi niente”. Sono pronto, sono tornato dopo 10 giorni di riposo e adesso sto bene. Se il mister sceglie di farmi giocare, sono pronto per dare una mano alla squadra”.