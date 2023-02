di Mario Spolverini, pubblicato il: 12/02/2023

(Inter) “La nostra famiglia si allarga e non possiamo essere più felici. Non vediamo l’ora di avere un altro piccolo che illumini i nostri giorni e porti gioia alla nostra casa. Più di quanto abbia mai sognato. Li amo per sempre.”

Con queste parole, insieme alla foto del pancione della sua Agustina, postate su Instagram Lautaro Martinez ha annunciato l’attesa del secondo figlio.