Inter, la probabile formazione per il Sassuolo: le ultimissime

Sassuolo-Inter può essere il match giusto per Hakan Calhanoglu? Stando alle ultimissime notizie sulle probabili formazioni pare proprio di sì.

Il giocatore turco, arrivato in estate a parametro zero dai rossoneri, fin qui ha deluso le aspettative. Debutto da applausi a San Siro contro il Genoa alla prima giornata, con tanto di gol e assist: poi il calo. Dopo essere partito forte, Calhanoglu è entrato in una spirale di prestazioni sottotono. Partite opache che al momento mettono in discussione le sue qualità. Fra poche ore (fischio d'inizio ore 20.45) va in scena, appunto, Sassuolo-Inter (qui vi sveliamo dove e come seguire il match). L'occasione perfetta per dimostrare a tutti le sue fantastiche capacità balistiche. Proprio nei neroverdi ritrova una delle sue vittime migliori per quanto riguarda gli assist. Infatti, su 33 assist messi a segno dal suo arrivo in Italia, ben 5 sono arrivati contro il Sassuolo. Nelle ultime quattro stagioni, tra andata e ritorno, il turco ha sempre lasciato il segno contro i neroverdi. Insomma, partita che lo esalta particolarmente.

Cosa che spera anche Inzaghi che questa sera, stando alle ultime notizie, concederà a Calhanoglu una chance importante da titolare nel suo classico 3-5-2. Il turco agirà a centrocampo insieme a Brozovic e Barella a supporto della coppia gol Lautaro-Dzeko. Calhanoglu e compagni sono chiamati a dare segnali importanti. Due pareggi consecutivi nelle ultime due gare tra Serie A e Champions per l'Inter. Sia chiaro, partite non facili contro avversari come Atalanta e Shaktar, ma che andavano portate a casa. Adesso il tecnico nerazzurro si aspetta la svolta già a partire da Reggio Emilia. Svolta che deve arrivare dagli uomini chiave, da Dzeko a Calhanoglu, chiamato al riscatto. E soprattutto, l'Inter deve tornare a mettere pressione a Napoli e Milan, al momento avanti in classifica. Di seguito troverete le probabili formazioni del match di questa sera.

La probabile formazione: Handanovic; Bastoni, De Vrij, Skriniar; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro