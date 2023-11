Inter, la mossa a sorpresa di Inzaghi, zero tensione per Torino

di Mario Spolverini, pubblicato il: 25/11/2023

(Inter) L’ultima decisione di mister Inzaghi è in controtendenza con l’importanza del big match di domani a Torino . Il tecnico ha deciso di annullare il ritiro pre gara, ritrovo per tutti domattina per la partenza di pullman per il capoluogo piemontese.

Una mossa che sembra fatta apposta per eliminare la tensione del gruppo e andare a giocarsela allo Stadium con la necessaria concentrazione ma con la necessaria serenità, a testa libera e senza dosi eccessive di stress.