Inter, la grande novità di Napoli convince anche Sacchi

04/12/2023

(Inter) La vittoria dell’Inter a Napoli convince davvero tutti, al di là degli episodi contestati. Anche Arrigo Sacchi sulla Gazzetta dello Sport riconosce stavolta la superiorità nei nerazzurri e individua una novità decisiva messa in campo dai ragazzi di Inzaghi.

“Se gioca come ha fatto a Napoli, l’Inter è la favorita per lo scudetto. Però, se interpreta le partite come le è capitato a Torino contro la Juve, allora tutto può tornare in discussione. Juve-Inter, a livello di spettacolo, è stata una sfida che ha ammazzato il calcio; questo Napoli-Inter, invece, ha acceso l’entusiasmo. Dopo la prima mezz’ora, sul mio taccuino ho scritto: è tornato il Napoli. A quel punto nessuno avrebbe immaginato che i nerazzurri avrebbero vinto in modo così largo… La squadra di Inzaghi ha ribattuto colpo su colpo e, per la prima volta in questa stagione, ha pressato. I nerazzurri hanno giocato a viso aperto, e per questo motivo ne è nata una partita come non se ne vedono spesso nel campionato italiano. Hanno mostrato qualità, esperienza, potenza, velocità. E finalmente non ho visto cinque o sei giocatori in zona difensiva”.