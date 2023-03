Inter, la cassaforte del Chelsea può offrire altre sorprese

di Mario Spolverini, pubblicato il: 06/03/2023

C’è chi si vede scappare il difensore centrale sul quale si pensava di costruire la difesa del futuro.

E’c’è chi il difensore centrale per costruire la difesa lo ha preso, lo ha pagato profumatamente ma adesso non sa che farsene.

La differenza tra Skriniar e Koulibaly è tutta qua.

L’Inter a giugno saluterà lo slovacco. Per la sostituzione si guarda con attenzione alla bottega del Chelsea dove l’ex Napoli non ha entusiasmato per niente, anzi. 38 milioni più due di bonus al club di De Laurentiis e 10 netti al giocatore per quattro anni, questo il maxi investimento dei blues di 8 mesi fa.

Il senegalese ha deluso, lui per prima sarebbe disponibile ad un rapido ritorno in serie A, l’Inter ci pensa, conferma anche oggi la Gazzetta dello Sport.

La linea Viale della Liberazione – Stamford Bridge è spesso occupata da mesi. Prima la suggestione Lukaku in nerazzurro divenuta realtà, domani la storia potrebbe ripetersi con Koulibaly. Secondo la Gazzetta il club londinese potrebbe anche essere disponibile a pagare una parte del contratto del giocatore anche in considerazione della ricchezza del gruppo difensori centrali che il Chelsea ha a disposizione dopo gli arrivi di Fofana dal Leicester e di Badiashile dal Monaco solo nelle ultime finestre di mercato.

Beppe Marotta ha già detto che a fine stagione Romelu Lukaku tornerà al Chelsea dopo di che l’Inter valuterà se chiedere un nuovo prestito. In quel momento la trattativa potrebbe raddoppiare i protagonisti ed essere facilitata dagli interessi coincidenti di tutte le parti in causa.