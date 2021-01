Inter-Juventus probabili formazioni: ancora un dubbio per Pirlo

Quasi tutto pronto allo Stadio San Siro per il big match di questa sera Inter-Juventus, valido per la diciottesima giornata di Serie A. I nerazzurri sono reduci dalla sconfitta contro la Sampdoria e il pareggio con la Roma; mentre i bianconeri da ben tre vittorie consecutive in campionato.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Antonio Conte dovrebbe confermare l’undici tipo con Skriniar, De Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic. In mediana Brozovic con Vidal e Barella ai suoi lati; sulle fasce Hakimi e Young. In attacco Lautaro e Lukaku.

Ancora un dubbio per Andrea Pirlo a centrocampo dove al momento Rabiot sembrerebbe favorito su McKennie al fianco di Bentancur con Chiesa e Ramsey esterni. Per il resto confermato Chiellini al centro della difesa con Bonucci, sulle corsie laterali Danilo e Frabotta. La coppia d’attacco sarà formata da Ronaldo e Morata.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Frabotta; Chiesa, Bentancur, Rabiot , Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo.