Inter, Javier Zanetti compie 47 anni: "El Tractor" per sempre nella storia

Ci sono uomini, giocatori che restano per sempre nella storia di una società. Simboli di un calcio ormai passato, hanno dedicato tutta la loro carriera nel difendere solo ed esclusivamente determinati colori, gli stessi, per sempre. Di fronte ad un calcio che si evolve e che perde con il passare del tempo sempre più valori, rattristisce pensare agli anni di bandiere come Maldini, Del Piero e Totti.

L'Inter, dei grandi capitani Facchetti e Bergomi, ha visto nella storia più recente imporsi anche un altro grande condottiero, un argentino che ha sempre dato tutto per la maglia, per i suoi colori, per la sua gente senza mai risparmiarsi e mettendoci sempre la faccia. Non ha mai voluto lasciare la "Beneamata" ed insieme a lei ha sofferto e ha gioito. Oggi, 10 agoto 2020, nel giorno di San Lorenzo, compie gli anni un grande uomo, un grande capitano: "El Tractor" Javier Zanetti.

L'ex nazionale argentino, nonchè attuale vice-presidente dell'Inter, ha conquistato all'ombra della Madonnina 4 scudetti, 5 Coppe Italia, 4 Supercoppe Italiana, 1 Coppa Uefa, 1 Champions League ed 1 Mondiale per Club. Sedici trofei in totale condite da 850 presenze e 21 reti.

Arrivato a Milano nel lontano 1995, in venticinque anni è riuscito attraverso dedizione, sacrificio e umiltà ad entrare nel cuore di tutto il tifo nerazzurro che quest'oggi lo abbraccia e gli porge milioni di auguri virtuali. Tanti i momenti indimenticabili con Zanetti capitano: dalla Coppa Uefa 97/98, passando per i cinque scudetti consecutivi e giungendo alla tanto agoniata Champions League.

Semplicemente, grazie "Pupi", buon compleanno capitano!